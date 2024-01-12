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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor

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KIB-TEK, yüksek gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 06.25’ten itibaren bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIIB-TEK), yüksek gerilim elektrik şebekesinde yaşanan arızadan dolayı saat 06.25’ten itibaren bazı bölgelere elektrik verilmediğini ve arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Arızadan kaynaklı kesintinin yaşandığı bölgeler şöyle: 

“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne ana yolu Boğaz Kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi, Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, Emaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu, Pınarbaşı, Ağırdağ, Boğaz Polis lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Fikret Kürşat arsaları civarı, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar bölgesi, Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları”

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