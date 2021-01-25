Bazı bölgelerde Elektrikler 4 saat kesilecek!

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre;
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; 09:30 ile yaklaşık 13:30 saatleri arasında; Akçay Bostancı yolu üzeri ve civarı bölgesine elektrik verilemeyecektir.
Çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını önemle duyurulur.
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