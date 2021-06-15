Bazı bölgelerde narenciye ve muz ağaçlarında fırtına nedeniyle meydana gelen zararlarla ilgili hazırlanan listeler askıya alındı. İşte o bölgeler!

Genel Tarım Sigortası Fonundan yapılan açıklamaya göre, köy kahvehanesi ve/veya Kaza Tarım Dairesinde askıya alınan listeler 18 Hazirana kadar askıda kalacak.

Yeşilırmak, Doğancı, Gaziveren ve Yeşilyurt köylerinde narenciye ve muz ağaçlarında fırtına nedeniyle meydana gelen zararlarla ilgili hazırlanan listeler askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonundan yapılan açıklamaya göre, köy kahvehanesi ve/veya Kaza Tarım Dairesinde askıya alınan listeler 18 Hazirana kadar askıda kalacak.

Genel Tarım Sigortası Fonu, askı listeleriyle ilgili itirazları 18 Haziran’a kadar kabul edecek. İtirazlar Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacak. Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.