Bazı bölgelerde VDSL hizmeti verilmeye başlandı

Telekomünikasyon Dairesi'inden yapılan açıklama şu şekilde:

Lefkoşa, Gönyeli, Haspolat ve Girne’de bazı bölgelerde VDSL hizmeti verilmeye başlanmıştır. ADSL’den çok daha yüksek hızlara ulaşılabilen VDSL teknolojisinden yararlanmak için santralden uzaklığın 1 km’yi geçmemesi gerekmektedir. VDSL teknolojisinde indirme hızı maksimum 100Mbit/s yükleme hızı da 50 Mbit/s seviyelerine kadar çıkabilmektedir. ADSL hizmetinde olduğu gibi hem telefonunuzu hemde internet aynı anda kullanılabilecektir.

Aşağıda belirtilen adreslerde kalıyorsanız, VDSL hizmetinden faydalanmak için seçeceğiniz bir internet servis sağlayıcısına gidip gerekli başvuru formlarını doldurmanız gerekmektedir. İnternet servis sağlayıcısı ilgili başvuruyu KKTC Telekomünikasyon Dairesine iletmesi ile beraber talep edilen hızın sağlanıp sağlanamayacağının kontrolünün yapılması ile uygun bulunan talepler kısa sürede işleme konmaktadır.

KKTC Telekomünikasyon Dairesi olarak şu an için açılan hız profilleri aşağıdaki gibidir,

16Mbit/s indirme 2Mbit/s yükleme 16Mbit/s indirme 4Mbit/s yükleme 24Mbit/s indirme 2Mbit/s yükleme 24Mbit/s indirme 4Mbit/s yükleme 34Mbit/s indirme 2Mbit/s yükleme 34Mbit/s indirme 4Mbit/s yükleme 50Mbit/s indirme 2Mbit/s yükleme 50Mbit/s indirme 4Mbit/s yükleme

Aşağıda verilen adresler de VDSL ve telefon hizmeti verilmektedir.

Lefkoşa Bölgesi:

Lefkoşa Santrali ve 1km çevresi (Yenişehir bölgesi)

Gönyeli Bölgesi:

Gönyeli santrali ve 1 km çevresi

Evren Paşa Cad. Bir kısmı, Toprak Sok., Isırgan Sok., Sancak Sok., Hizmet Sok., Özenli Sok., Birlik Sok., Lavanta Sok., Karşıyaka Sok., Öncü Sok. bir kısmı, Yüzücü Sok., Keçeci Sok., Necati Taşkın Sok. Bir kısmı

Demir Sokak’ın Bir kısmı, Nazar Villaları bölgesi ( Serin ve Seranat Sok.), Aldora Sitesi bölgesi, Utku Sokak, Soylu Sokak, Ülkü sokak.

Taşkınköy Bölgesi:

Taşkınköy Santrali ve 1 km çevresi.

Bostancı Yolu Sokak ve bölgesi

Haspolat Bölgesi:

Kirli Sanayi Bölgesi

Girne Bölgesi:

Girne Santrali ve 1km çevresi

Salih Miroğlu Caddesi, Şht. Cavit Salih Sokak, Şht. Faik Cahit Suriri Sokak.

Kaşgar Court yolu üzeri: Gazi Osman Paşa caddesi, Polatlı Sokak, Demet Sokak.

Girne Lavaş yanı: Mete Adanır caddesi, Piyale Paşa Sokak, Işıklar sokak.

Kısa bir zaman içerisinde VDSL ve ses hizmetinin devreye gireceği bölgelerin adresleri ise aşağıda verilmiştir.

Lefkoşa Bölgesi:

Osman Örek Caddesi’nin güney tarafı.

[EE1] DNR Levent Apartmanlar bölgesi, K. Kaymaklı Lemar Arkası Şht. Mehmet Kemal Sok

Haspolat Bölgesi:

Haspolat Belediye Apartmanları ve bölgesi

Girne Bölgesi:

Girne yeni belediye binası yanı: Mete Adanır Sokak, Şht. Mehmet Mustafa Sokak.

Doğanköy girişi: Semih Sancar Caddesi Zeytinli Sokak, Zeytin Dalı Sokak.

VDSL İle ADSL Arasında Ne Fark Var?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların sahip olduğu olanakların daha fazla arttığını görmekteyiz. Yaşanan bu teknolojik gelişmeler her ülkede farklı seviyelerde olsa da yavaşça her alanda yepyeni değişim ve gelişimler meydana çıkmaktadır. Diğer ülkelerde internet hızı çok daha iyi iken, Türkiye’de bu hız 2014 verilerine göre 5-6 Mbps oranında seyretmektedir.

VDSL Ne Demektir?

VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) açılım olarak çok yüksek hızlı dijital abone hattı olarak karşımıza gelir. Bakır kablo aracılığı ile santrale kısa mesafede bulunan internet abonelerine yüksek bant genişliği sunan hızlı bir internet hizmetidir.

Adsl Ne Demektir?

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) açılım olarak asimetrik sayılsal abone hattı demektir. En yaygın kullanılan bağlantı teknolojisidir. Bakır kablo aracılığını ile santrale kısa mesafede, genellikle 4 km den fazla olmayan mesafelere dağıtılabilir. Fakat ek cihazlar sayesinde daha uzun mesafelere de taşınabildiği gibi, verim ve bağlantı hızı aynı oranda düşecektir.

Peki, VDSL ile ADSL arasında bulunan fark nedir?

Hem VDSL hem de ADSL hizmetleri bakır kablo aracılığı ile verilmektedir fakat VDSL hizmeti teorik bakımdan 100 Mbps oranına kadar yükselen bir bant genişliği sunar. Eğer santrale yakın bir mesafede ikamet eden abone iseniz, VDSL hizmetinden yararlanabilirsiniz. Günümüz teknolojisinde santrale kadar fiber kablo ile iletim yapılabilmektedir. Bu sebepten dolayı santralden sonrası için mesafeye göre maksimum alacağınız hız değişkenlik gösterir.

VDSL için ayrı ADSL için ise ayrı bir modem bulunmaktadır. Eğer VDSL hizmetinden yararlanmak istiyorsanız, VDSL modemine sahip olmanız gerekecektir. Fakat bazı modemler hem Adsl hem Vdsl desteğine sahip olabiliyor.(Örnek Airties Air 5650)

Bir diğer makalemiz olan AirTies 5650TT’ Modem Kurulumu ve Kablosuz Ayarlar (Resimli Anlatım) adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Eğer mevcut olan ADSL aboneliğiniz var ise, aynı hat (altyapı) üzerinden VDSL abone olmanız mümkün değildir. Adsl ile alabileceğiniz maksimum hız 16 Mbps iken, VDSL hizmeti ile 16 Mbps den çok daha yüksek oranda bir hıza kavuşabilirsiniz. Tabi ki bu hızın durumuna etki eden; tercih edilen bilgisayarın durumuna, telefon hattı kalitesine, santral yoğunluğuna ve santrale uzaklığa bağlı değişiklik gösterebilmektedir.

Abonelerin merak ettiği bir diğer durum ise ADSL hizmetinden VDSL hizmetine geçiş sırasında telefon ve hizmet numarasının değişip değişmeyeceği konusudur. Bu durumu aydınlatmak gerekir ise, ADSL hizmetinden VDSL hizmetine yapılan geçişlerde telefon numarası, hizmet numarası ve kullanıcı adı sabit kalacaktır.