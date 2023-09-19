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Bazı bölgelere 3 gün su verilemeyecek

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Gönendere’de oluşan arıza nedeniyle Yeniceköy – Dipkarpaz arası yerleşim birimlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye su temin projesi kapsamında verilen suda kesinti olacağı duyuruldu.
Bazı bölgelere 3 gün su verilemeyecek

Gönendere’de oluşan arıza nedeniyle Yeniceköy – Dipkarpaz arası yerleşim birimlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye su temin projesi kapsamında verilen suda kesinti olacağı duyuruldu.

Su Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye su temin projesinde Gönendere bölgesinde oluşan arızadan dolayı bugün ile Perşembe gün arasında onarım çalışması yapılacağı belirtildi.

Bu çerçevede onarım çalışmaları sırasında Yeniceköy – Dipkarpaz arası yerleşim birimlerine su sağlanamayacağı bildirildi.

Bölgelere, yerel içme kullanma suyu kaynaklarından su sağlanacağı belirtilerek, bu süreçte bölge halkının suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunuldu.

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