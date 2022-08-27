Bazı Bölgelere Dün Akşamdan Beri Elektrik Verilemiyor

Gönyeli'nin bazı bölgelerine dün akşam 20.22’den itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından verilen bilgiye göre, Gönyeli Çemberi ile Gönyeli camii arasındaki bölgenin kuzey doğusunda elektrik kesintisi yaşanıyor.
KIB-TEK, arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisinin saat 12.00 sıralarında verileceğini belirtildi.
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