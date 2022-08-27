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Bazı Bölgelere Dün Akşamdan Beri Elektrik Verilemiyor

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Gönyeli'nin bazı bölgelerine son 12 saattir elektrik verilemiyor. Gönyeli Çemberi ile Gönyeli camii arasındaki bölgenin kuzey doğusu, dün akşam saat 20.22'den beri elektriksiz.
Bazı Bölgelere Dün Akşamdan Beri Elektrik Verilemiyor

Gönyeli'nin bazı bölgelerine dün akşam 20.22’den itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından verilen bilgiye göre, Gönyeli Çemberi ile Gönyeli camii arasındaki bölgenin kuzey doğusunda elektrik kesintisi yaşanıyor.

KIB-TEK, arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisinin saat 12.00 sıralarında verileceğini belirtildi.

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