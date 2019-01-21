Bazı doktorlar, Sağlık bakanını takmıyor !..

Gazimağusa Devlet Hastanesinde, hastalardan Hastane teçhizat ve sağlık fonu altında, endoskopi ve kolonoskopu ücreti adı altında para toplandığı ve mesai saatlerinde doktorların özelde ameliyat yaptıkları öne sürülüyor.

Gazimağusa Devlet Hastanesinde, hastalardan Hastane teçhizat ve sağlık fonu altında, endoskopi ve kolonoskopu ücreti adı altında para toplandığı ve mesai saatlerinde doktorların özelde ameliyat yaptıkları öne sürülüyor.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in estetik ameliyatları yapılmasın direktifine karşın, devlet hastanelerinin malzemeleri ve hemşireler kullanılarak, bazı doktorların özel kliniklerinde ameliyat yaptıkları, hasta baktıkları ve kendileri için ücret aldıkları iddia ediliyor.

Hastane çevrelerinden, ismi bizde mahfuz, güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, Mağusa hastanesinde tasvip etmediğimiz olaylar oluyor. Sağlık Bakanı ve Müdürünü göreve davet ediyorum. Gerekirse savcılık da bu yasa dışı uygulamaya el atmalı ve soruşturma yapmalıdır dedi.

BAKANIN DİREKTİFİNE RAĞMEN ESTETİK AMELİYATI YAPILIYOR

Ayni kaynak, hastalardan endoskopi ve kolonoskopi ücreti alınıyor. Bu paralar sağlık fonuna kesilmiyor. Hastane kalkındırma derneği, adı altında para toplanıyor.Hastane techizat fonuna aktarılıyor. Lefkoşada ve Mağusada, bakanın kesin direktifine rağmen,kalkındırma derneği için mide küçültme ameliyatı yapılıyor. Bakan Filiz Besim hanım, estetik ameliyatlar yapılmasın diye tüm hastanelere yazı göndermişken, devlet hastanesinin malzemesi kullanılarak, hastalardan neden ücret alınıyor? ifadesinde bulundu.

BAZI DOKTORLAR HASTALARI ÖZEL KLİNİKLERİNE ÇAĞIRIYOR

Mesai saatlerinde doktorlar özelde ameliyat yapıyor lütfen araştırılsın. Bu doktorlar kim açıklansın? Hangi Dr. Hastaları özeline çağırıyor bu belirlensin, diyen ayni kaynak, parası olmazsa ölsünmü bu insanlar?Ayıptır günahtır. Adamlar hem devletin malzemesini, hemde hemşiresi ile özelde ameliyat yapıp insanlardan dernek adına para alıyor.Kanımca bu yasal değil dedi.