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Bazı İlaçlar Temin Edildi

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, hipertansiyon, kolesterol, antidepresan, anemi, analjezik, diyabet ve kan sulandırıcı ilaçlarının geldiğini açıkladı.
Bazı İlaçlar Temin Edildi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne hipertansiyon, kolesterol, antidepresan, anemi, analjezik, diyabet ve kan sulandırıcı ilaçların geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Altuğra yaptığı açıklamada, ilaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam edeceğini belirterek, mevcut ilaç eksikliğinin giderilmesi için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

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