  • BIST 1.854,82
  • Altın 751.10455
  • Dolar 13.1989
  • Euro 14.9414
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Bazı istasyonlarda yakıt bitti! Yakıt gelecek mi? Belli değil!

» »
Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, çiftçinin ekim dönemi, genel ihtiyaçlar ve acil durumlar için akaryakıt tedariğinin 2 şirkette de son bir aydır aksaması ve ürün bulunamamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bazı istasyonlarda yakıt bitti! Yakıt gelecek mi? Belli değil!

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, çiftçinin ekim dönemi, genel ihtiyaçlar ve acil durumlar için akaryakıt tedariğinin 2 şirkette de son bir aydır aksaması ve ürün bulunamamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çağdal, çözümün, otomatik fiyatlandırmaya Türkiye’de yapıldığı gibi döviz krizi döneminde fiyat değişimlerinin daha sık uyarlanması ve akaryakıt sektörüne dağıtım şirketi düzeyinde rekabetin getirilmesi olduğunu bildirdi.

Şu anda piyasada euro diesel ve kurşunsuz 98’in birçok petrol istasyonunda bittiğini ifade eden Çağdal, “Kurşunsuz 95 de bir süre içinde bitecektir” dedi. Levent Çağdal, hükümetin sorunlara acilen çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Çağdal yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de akaryakıt pompa satış fiyatlarının her 15 iş gününde bir otomatik fiyatlandırma sistemi ile belirlendiğini ve formül içerisinde dolar kuru ve akaryakıt borsa fiyatlarının değerlendirilerek, fiyat ayarlaması yapıldığını kaydetti.

 

“FİYAT İSTİKRAR FONU ERİDİ”

“Devletin aldığı Fiyat İstikrar Fonu maalesef erimiş durumda olduğu için dolar kuru ve yakıt borsa fiyat yükselişleri pompaya yansıtılmak durumunda” diyen Çağdal, bunun sadece KKTC’de değil tüm dünyada böyle olduğunu ifade etti.

Çağdal, Güney Kıbrıs’ta 1 litre yakıtın ortalama 1.45 euro bugünkü kur ile 22 TL, Türkiye’de 11, KKTC’de ise 9 TL civarında olduğunu bildirdi.

Akaryakıt dağıtım şirketleri K-PET ve ALPET’in bir aydır KKTC’ye küçük lotlarla akaryakıt tedarik ettiğini ifade eden Levent Çağdal, “Zarar ettiklerini iddia ediyorlar ve yukarıda belirttiğim sebeplerden burada haklılık payları var” ifadelerini kullandı.

Çağdal, “Yalnız çiftçinin ekim dönemi, genel ihtiyaçlar ve acil durumlar için akaryakıt tedariğinin 2 şirkette de son bir aydır aksaması ve ürün bulunamaması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

 

“DÖVİZ KRİZİ DÖNEMİNDE FİYAT DEĞİŞİMLERİ DAHA SIK UYARLANMALI”

Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, çözümün, otomatik fiyatlandırmaya Türkiye’de yapıldığı gibi döviz krizi döneminde fiyat değişimlerinin daha sık uyarlanması ve akaryakıt sektörüne dağıtım şirketi düzeyinde rekabetin getirilmesi olduğunu bildirdi.

Şu anda piyasada euro diesel ve kurşunsuz 98’in birçok petrol istasyonunda bittiğini ifade eden Çağdal, “Kurşunsuz 95 de bir süre içinde bitecektir” dedi.

 

“NE ZAMAN AKARYAKIT GELECEĞİ KONUSUNDA SAĞLIKLI BİLGİ ALAMIYORUZ”

KKTC’ye ne zaman yeni stok akaryakıt geleceği konusunda şirket yetkililerinden sağlıklı bilgi alamadıklarını kaydeden Çağdal, şöyle devam etti:

“K-PET ve ALPET ayrıca bayilerine sundukları 20 günlük vadeyi kademeli olarak 7 güne indireceklerini bildirmişlerdir. Bu da tüm çiftçi, kamu kuruluşları, belediyeler ve şirketler artık akaryakıtı peşin alacaklar demektir.”

Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, hükümetin bu sorunlara acilen çözüm bulması gerektiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı Oğuz, kamuya atanan personel ile buluştu01 Aralık 2021 Çarşamba 13:41
  • KTÖS'ten Dana'ya: KOOP SÜT'ü milyonlarca zarara uğrattı01 Aralık 2021 Çarşamba 13:38
  • Göçeri'de izinsiz anız yaktı01 Aralık 2021 Çarşamba 13:10
  • Mağusa'da operasyon!01 Aralık 2021 Çarşamba 13:09
  • Mahkeme İMAR PLANI'nın yürütmesini durdurdu01 Aralık 2021 Çarşamba 12:37
  • Covid -19 bir can daha aldı!01 Aralık 2021 Çarşamba 12:30
  • Hak-Sen, Gelir Vergisi Yasası'nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi01 Aralık 2021 Çarşamba 12:11
  • 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı01 Aralık 2021 Çarşamba 11:58
  • Buran: 5 ve 6 Aralık’ta yağış bekleniyor01 Aralık 2021 Çarşamba 11:50
  • KKTC'de yine akaryakıt sıkıntısı! Zam bekleniyor!01 Aralık 2021 Çarşamba 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti