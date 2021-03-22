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Bazı kanallar dolardaki hareketliliği göstermemek için bilgi bandını kaldırdı

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Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişikliğinin ardından hareketlenen piyasalara ilişkin bazı kanallar çözümü dolar kuru barını ekranlarından kaldırmakta buldu.
Bazı kanallar dolardaki hareketliliği göstermemek için bilgi bandını kaldırdı

Türkiye'de Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişikliğinin ardından hareketlenen piyasalara ilişkin bazı kanallar çözümü dolar kuru barını ekranlarından kaldırmakta buldu.

Evrensel’in aktardığına göre; haber kanallarının standardı olan döviz kuru fiyatları ve Borsa İstanbul endeksinin yer aldığı bölümde bazı kanallar artık sadece saate yer verirken, bazı kanallar sadece internet adresine yer veriyor.

En çok izlenen kanallardan olan bazı ulusal kanalların bu yönteme başvurması tepkiyle karşılandı

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