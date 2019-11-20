Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum partiler Ledra Palace'ta garantiler konusunu tartışacak

Birleşik Kıbrıs Partisi'nin (BKP) daveti üzerine 27 Kasım’da Ledra Palace’ta gerçekleştirilecek olan toplantıda Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk parti temsilcileri garantiler konusunu tartışacaklar.

Görüşmenin, himayesi altında yapılacak olan Slovakya’nın Kıbrıs Büyükelçisi tarafından yapılan açıklamaya göre, tartışma konusu “Kıbrıslıların birlikte yaşaması için garantilere ihtiyaç var mı? Yeni bir garanti sistemi kurulsun ama bu ne olabilir” başlığına sahip.

Partilerin görüşmesi sabah saat 10.30’da başlayacak ve öğle saat 12.30 civarında bir açıklama yapılması bekleniyor.