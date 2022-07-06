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Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partileri Ledra Palace’ta bir araya geldi

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Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partileri Ledra Palace’ta bir araya geldi
Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partileri Ledra Palace’ta bir araya geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de bir araya geldi.

 

Toplantı sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, “Siyasi partiler, adada olumlu bir siyasi atmosferin yaratılmasına ve güven ve diyaloğun artırılmasına katkı koymak ve Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve nihai çözümü hedefiyle, her iki toplum için ortak endişe konularının ele alınması için Slovak Büyükelçiliği’nin himayelerinde düzenlenen iki toplumlu toplantılarda düzenli bir şekilde bir araya gelme istencini yineledi” denildi.

 

Açıklamada, “Siyasi partilerin bu iki toplumlu toplantılardaki kapsayıcılığının ve açıklığının ve ayrıca her iki taraftan siyasi çeşitliliğinden olası en fazla katılımın önemini takdir ettikleri” de kaydedildi.

 

Bir sonraki toplantı, eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın huzurunda yapılacak.

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