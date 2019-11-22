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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum sivil toplum örgütü bugün eylem ve etkinlik düzenliyor

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Berlin’deki üçlü görüşme öncesinde “Barış ve çözüm yanlısı” bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum sivil toplum örgütü bugün eylemyapıyor.
Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum sivil toplum örgütü bugün eylem ve etkinlik düzenliyor

Örgütler ayrıca liderlerdene BM’nin iki bölgeli, iki toplumlu çözüm hakkındaki kararlarına ve Crans Montana’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu çerçevenin zeminine bağlı kalmalarını istedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan (KTÖS) yapılan açıklamaya göre, örgütler 15.30’da Kuğulu Park’ta toplanıp, Cumhurbaşkanlığına yürüyerek 16.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ortak deklarasyonu sunacak.

Örgütler 17.00’de Lokmacı Kapısı’nda toplanıp, Rum Başkanlık Sarayı’na yürüyecek ve 18.00’de Anastasiades’e deklarasyonu verecek. Daha sonra kütürel etkinlik yapılacak.

BRT

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