Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Partiler Ledra Palace Otel’de bir araya geldi

Rum kesiminden Yeşiller partisinin ev sahipliğinde Ledra Palas Otel’de saat 10.30’da başlayan toplantıda, partinin önerisi üzerine “İklim değişikliğiyle mücadele etmek ne kadar acil?” konusu görüşüldü.



Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından hazırlanan ortak açıklamayı Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Jan Skoda okudu.



Yapılan ortak açıklamada, iklim değişikliği ve etkilerinin Adayı olumsuz etkilemeye başladığı ve gerekli yasal mevzuatların oluşturularak uygulanması ve daha kötü sonuçların önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.

İklim değişikliği konusunda Avrupa Birliği’nin 2020 ve 2030 hedeflerine ayrıca AB’nin 2030 yılına yönelik 17 sürdürülebilirlik hedefine bağlı kalınması gerektiği ifade edilen açıklamada, ayrıca bu konunun iki toplumlu bir görev gücü veya teknik komite çalışmalarıyla ele alınıp, iklim değişikliğinin sonuçlarının hafifletilebileceği ve bahse konu hedeflere bağlı kalınabilmesinin garanti altına alınabileceği belirtildi.



Açıklamada, siyasi partilerin, iklim değişikliğiyle mücadele ve daha fazla çevre felaketinin önlenmesi konusunda çalışmaya kararlı oldukları ve Adayı gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olarak gördükleri de kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Kıbrıs’taki iki lidere, BM gözetiminde, BM parametreleri çerçevesinde görüşmeleri yeniden başlatma çağrısı yapılarak, Guterres çerçevesinin bu konuda yardımcı olabileceği ifade edildi.



Partilerin bir sonraki toplantısı Ledra Palace Otel’de 27 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da olacak.

Siyasi Partilerin bugünkü toplantısına KKTC’den CTP, TDP, YKP, KSP; Rum kesiminden ise AKEL, DİSİ, DİKO ve Yeşiller partilerinin temsilcileri katıldı.