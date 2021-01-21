  • BIST 1.576
  • Altın 444,604
  • Dolar 7,3892
  • Euro 8,9604
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAPilli:17'si yerel 27 yeni vaka,1 hasta yoğun bakıma alındı

Bazı kişilerin karantina ve PCR ücretinden muaf tutulmasına karar verildi

» »
Bakanlar Kurulu, bazı kişilerin karantina ve PCR ücretlerinden muaf tutulmasına karar verdi.
Bazı kişilerin karantina ve PCR ücretinden muaf tutulmasına karar verildi

Bakanlar Kurulu, bazı kişilerin karantina ve PCR ücretlerinden muaf tutulmasına karar verdi.

Karara göre, “Covid-19 salgın tedbirleri neticesinde Kıbrıs’taki görevine geri atanan ordu mensupları, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı öğrenciler ile yurt dışında öğrenim gören KKTC uyruklu öğrenciler, sosyal yardım ile özürlü maaşı alanlar, Sağlık Kurulu ile sevk edilen hasta ve refakatçileri, resmi görevler için TC'den KKTC’ye gelenler ve yurt dışına yapılacak resmi ziyaretli görevlileri” karantina ve PCR ücretinden muaf tutulacak.

Kararda ayrıca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar çerçevesinde karantinaya girecek olanların yatıracakları ücretlerin belirlenmesinde Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhan Arıklı: Acil Durum Hastanesi önündeki engelleri aşamıyoruz21 Ocak 2021 Perşembe 10:54
  • Basın-Sen Tatar'a dava açtı!21 Ocak 2021 Perşembe 10:49
  • KSP:Toplumsal çıkarlar emekçilerin yanında yer alarak savunulabilir!21 Ocak 2021 Perşembe 10:33
  • Yol trafik akışına kapatıldı!21 Ocak 2021 Perşembe 10:31
  • Üst Kurul Toplantısı Öncesi Merit Otelleri Açılıyor Açıklaması21 Ocak 2021 Perşembe 10:00
  • Meritler açılıyor!21 Ocak 2021 Perşembe 09:45
  • Tatar’dan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Mücadelesi Şehitleri İçin Anma Mesajı21 Ocak 2021 Perşembe 09:34
  • 36 yaşındaki Hüseyin Aydınlı hayatını kaybetti21 Ocak 2021 Perşembe 09:30
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!21 Ocak 2021 Perşembe 09:29
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Ocak Perşembe )21 Ocak 2021 Perşembe 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti