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Bazı Maronitler Kendilerini KKTC'de Yaşıyormuş Gibi Gösterip Güney Kıbrıs'tan Para Aklıyor

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Bazı Maronitler Kendilerini KKTC'de Yaşıyormuş Gibi Gösterip Güney Kıbrıs'tan Para Aklıyor
Bazı Maronitler Kendilerini KKTC'de Yaşıyormuş Gibi Gösterip Güney Kıbrıs'tan Para Aklıyor

Bazı Maronitlerin, kendilerini KKTC’de yaşıyormuş gibi gösterip Güney Kıbrıs’tan para aldıkları; ancak gerçekte Güney Kıbrıs’ta ikamet ettikleri bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, konunun Başkanlık Komiserliği’ne iletildiğini ve bu çerçevede Rum polisi ve Kişisel Nitelikli Bilgilerin Korunması Komiserliği ile temasa geçildiğini kaydederek, Metehan Kapısı’ndan geçiş yapan Maronitlerin kayıt altına alınacağını ve KKTC’de ikamet edip etmediklerinin tespit edileceğini yazdı.


Haberde, bu uygulamanın kişisel bilgilerinin gizliliğinin ihlal etmemesi için de bazı tüzükler hazırlanacağı ifade edildi.


Gazete, bir kişinin KKTC’de ikamet ediyor addedilmesi için karşı tarafa ayda 16 gün geçiş yapması gerektiğini kaydetti.


Haberde ayrıca, Maronit köylerinde yaşayanların yüzde 80’inin köye yeniden yerleşenler (yaklaşık 280 kişi), yüzde 20’sinin de 1974’ten bu yana o köylerde yaşayanlar ve 80 yaşın üzerindekiler (52 kişi) olduğu belirtildi.

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