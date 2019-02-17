Bazı Meserya'larda elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak şebeke düzenleme çalışması nedeniyle yarın; Alaniçi, Alaniçi Ağıllar, Dörtyol, Dörtyol’daki Aluminyum Fabrikası, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Mutluyaka, Korkuteli, Pirhan, İnönü, Muratağa, Sandallar, Atlılar Köyleri ile Yıldırım Ağıllar bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00-14:00 saatleri arasında olacak.
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