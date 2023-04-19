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Bazı Ödemeler Bugün Gerçekleştirilecek

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2021-2022 Üretim Yılı Kuraklık ve Verim Kaybı Tazminatları Hesap Kapatma ödemesi Yapılıyor
Bazı Ödemeler Bugün Gerçekleştirilecek

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2021-2022 Üretim Yılı Tahıl ve Baklagil Yem Bitkilerinin Kuraklık ve Verim Kaybı Tazminatlarının Hesap Kapatma Ödemesinin K.T. Kooperatif Merkez Bankasına gönderildiğini ve ödemelerin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bu bağlamda zararlar kapsamına giren 215 köydeki 5494 üreticiye 716.907,50 Dönüm alan için Toplam 38.961.581 TL tazminat ödemesi yapılacaktır.

 Üreticilerimiz, İkamet Adresi bazında hazırlanmış tazminat bordrolarına ait ödemelerini Köy Kooperatif Şirketlerinden ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan alabileceklerdir.

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