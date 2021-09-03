Bazı online alışveriş sitelerinden alınan ürünlerin takibiyle ilgili açıklama

Posta Dairesi, bazı online alışveriş sitelerinden sipariş edilen ürünlerin ülkeye ulaşımı ve ürünlerin takibiyle ilgili açıklama yaparak bazı gönderilerin teslim işlemlerinde KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü ve Şubelerinin herhangi bir bağı ve de ilgisi olmadığını kaydetti.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1995’ten beri tüm dünyada artan internet kullanımıyla ortaya çıkan e-ticaret şirketlerinden online satın alınmış çeşitli ürünlerin posta yoluyla KKTC’ye geldiği ve şubeler aracılığıyla başarılı şekilde alıcılarına teslim edildiği belirtildi.

E-ticaret ürünlerinin takiplerinin, posta takip sistemlerinde (Posta Dairesi ve Ptt A.Ş.) 13 haneli alfa-numerik barkod numarası ile yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Ancak uygulamada Aliexpress ‘standart shipping’ ile alınan ürünlerden bazılarının LP ile başlayan ve 16 haneli alfa-numerik gönderi takip numarasına sahip olduğu bilinmektedir.

Bu takip kodları takipli olmasına rağmen güncellenmediği durumlarda gerek bizim ve gerekse de PTT’nin sitesinden sorgulanmak istediği zaman sonuç vermemektedir. Çünkü LP ile başlayıp 16 haneli barkot taşıyan gönderiler sadece gönderi yapılan ülke içinde takip edilebilirdir.

Son zamanlarda LP ile başlayan ve 16 haneli alfa-numerik barkod taşıyan gönderilerin takip numarası güncellenmemiş (yani 13 haneli yeni bir barkod verilmemiş) olduğunda, KKTC’ye, AliExpress ile anlaşmalı olan Aras Kargo ile gelmekte olduğu, teslim edildiği ve teslim aşamasında bir takım sorunların yaşandığı haberlerini alıcılardan ve medyadan bizler de duymaktayız.

Bu cihetle söz konusu gönderilerin teslim işlemlerinde KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü ve Şubelerinin herhangi bir bağı ve de ilgisi bulunmamaktadır.” Açıklamada ayrıca Posta Dairesi’nin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, gerek halkın desteği ve gerekse de çalışanların gayretleriyle ülke genelinde 38 şube ve acente ağıyla en iyi şekilde hizmet sunmak için var gücüyle çalıştığı da vurgulandı.