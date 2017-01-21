Bazı polis ve gazeteciler yaralandı

"Tüm Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi”nin (PSEM) dün, orta öğretimde okulların işleyişiyle ilgili yeni kuralların görüşüldüğü sırada Rum Meclisi önünde yaptığı eylem olaylı geçti.

Politis gazetesi eylem sırasında PSEM’in talimatlarına uymayan bazı öğrencilerin Meclise işaret fişeği, taş, şişe gibi maddeler atmasından ötürü bazı polis ve gazetecilerin hafif yaralar aldığını yazdı.

Haberde, eylem sırasında uygunsuz davranışlarda bulunarak öğrencileri kışkırtan bir polisin de açığa alındığı belirtildi.

Gazeteye göre PSEM, yeni düzenlemeler çerçevesinde getirilmek istenen, her dört ayda sınav yapılması, devamsızlık süresinin azaltılması, PSEM’in etkinliklerine katılanlara karşı önlem alınması ve üniformayla ilgili bazı maddelere karşı olduğunu belirtti.

Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis ise yaptığı açıklamada, eğitim sisteminde çıtayı yükseltmek için bazı değişiklikler yapılmasının istendiğini belirterek, kararların demokratik prosedürlerle alındığını, şiddet kullanarak görüşlerin empoze edilemeyeceğini vurguladı.

Diğer gazeteler öğrencilerin eylemini şu başlıklarla verdi:

Simerini: “İşaret Fişekleri, Taşlar ve Portakallar Attılar... Meclis’te Öğrencilerin Eyleminde Savaş Havası”

Alithia: “Meclis Önünde Öğrencilerden ‘Holiganlık’ ”

Haravgi: “Okullarda Yeni Kurallara İlişkin Öğrencilerden Protesto”

Fileleftheros: “Eğitim Kontrol Dışı… Orta Öğretimde Reform Fonuyla Meclis Dışında Şiddet Eylemleri”

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