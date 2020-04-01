Bazı Rum Siyasi Partiler Ve Milletvekilleri Korona Virüsüyle Mücadele Kapsamında Maaş Ve Ödeneklerinden Kesinti Yapılmasını Önerdi

Bazı Rum siyasi partiler ve milletvekillerinin, korona virüsüyle mücadele kapsamında maaş ve ödeneklerinden kesinti yapılmasını önerdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ilk olarak DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis’in, korona virüsüyle mücadelede kullanılmak üzere, DİSİ milletvekillerinin maaşlarından gelecek ay yüzde 40’lık kesinti yapması için talimat verdiğini sosyal medya hesabından açıkladığını; akabinde de Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in önümüzdeki iki aylık maaşını, virüsle mücadele için bağışlayacağını açıkladığını yazdı.

Haberde, EDEK’in ise tüm siyasi partilere, aldıkları katkıların yüzde 10’unu ayırarak, oluşturulacak özel fona aktarmalarını ve bu fonun, virüsle mücadelede kullanılmasını önerdiği ifade edildi.

Gazete, diğer siyasi partilerin ise maaş kesintisi prosedürünü tercih etmeyerek alternatif yollar izleyeceğini ve gerek mali katkı yaparak, gerekse tıbbi malzeme satın alarak sürece katkı koyacaklarını kaydetti, henüz bu konudaki kararların açıklanmadığını belirtti.