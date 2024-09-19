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Bazı Rumlar ödenek alabilmek için kendilerini 1974’te esir düşmüş gibi gösterdiği ortaya çıktı!

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Bazı Rumlar ödenek alabilmek için kendilerini 1974’te esir düşmüş gibi gösterdiği ortaya çıktı!
Bazı Rumlar ödenek alabilmek için kendilerini 1974’te esir düşmüş gibi gösterdiği ortaya çıktı!

1974 Barış Harekatı’nda esir düşmediği halde, ödenek alabilmek için kendilerini esir düşmüş gibi gösteren bazı Rumların şikayet konusu olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dün, bu konudaki şikayetleri görüştüğünü ve Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un, bu konuda ciddi şikayetler bulunduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Kettiros, esir düştükleri için ödenek alan kişi sayısının 2017’de 832 kişi olduğunu ve bugün, bu sayının 1240 civarında olduğunu kaydederek, kimisinin ödenek almak için geç başvurduğunu; ancak ellerinde bu kişilerin esir düşüp düşmediklerini teyit edecek herhangi bir kütük bulunmadığını belirtti.

Kettiros, yetkili makamlardan, bazı kişilerin sunduğu belgelerin araştırılmasını istediklerini ve esir düşmeden ödenek alan kişiler tespit edilirse, durumun trajik olacağını ifade etti.

Haberde, Savunma Bakanlığı yetkilisinin ise esir düşenlerin sayısının 1045 kişi olduğunu söylediği; Çalışma Bakanlığı’na göreyse esir düşen 840 asker ile 440 sivilin ödenek aldığını belirttiği kaydedildi.

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