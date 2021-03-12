  • BIST 1.559
  • Altın 415,748
  • Dolar 7,5874
  • Euro 9,0448
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Bazı Sendika Ve Örgütler Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Önünde Eylem Yaptı

» »
Bu Memleket Bizim Platformu içindeki sendikalar, örgütler ve bazı siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.
Bazı Sendika Ve Örgütler Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Önünde Eylem Yaptı

Bu Memleket Bizim Platformu içindeki sendikalar, örgütler ve bazı siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.

Protesto eylemi öncesinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Eylemi, KTÖS, KTOEÖS, Basın-Sen, Güç-Sen, Çağ-Sen, Bağımsızlık Yolu, BKP, TKP, YKP, Barış Derneği ve Girne Düşünce Derneği gerçekleştirdi.

Burada konuşan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, özellikle bugün elçilik önüne gelmeye çalıştıklarını ancak polis teşkilatının en geniş gücüyle burada önlem aldığını kaydetti.

Gökçebel, Başbakanlık ve Meclis önüne eylem için gidilebildiğini ancak elçilik önüne gidilemediğini ifade ederek, yaratılan rejimin bundan da görülebileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk toplumuna karşı organize bir şekilde yapılan çalışmalara tepki koymak amacıyla buraya geldiklerini ifade eden Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun tarih boyunca varlık ve iradesini ortaya koyduğunu, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun iradesi geri verilene kadar dimdik ayakta duracaklarını kaydetti.

Örgütlerin ortak basın açıklamasını KTÖS Başkanı Emel Tel okudu. Örgütlerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye yönelik eleştirilerde bulunduğu açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin güvenliğini tehdit eden baskıcı uygulamaların her geçen gün arttığı” savunuldu.

Sol Hareket üyesi yurtsever arkadaşlarının polis tarafından haksız yere tutuklandığı öne sürülen açıklamada, baskılara asla boyun eğilmeyeceği ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da bir araç yayaya çarptı12 Mart 2021 Cuma 13:33
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı Ürünlerinden Alarak da Katkı Sağlayabilirsiniz12 Mart 2021 Cuma 13:10
  • Bakanlar Kurulu toplandı12 Mart 2021 Cuma 12:59
  • Sucuoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti12 Mart 2021 Cuma 12:32
  • Vakıf Kurucusu Kadınlar İçin Mevlit Okutuluyor12 Mart 2021 Cuma 11:46
  • Tatar: “Yıllardır hiç bu kadar emin bir şekilde kendi devletimizi savunma noktasında olmadık”12 Mart 2021 Cuma 11:44
  • Pandemi Doktorları ''Covid-19 yalandır '' davasıyla uğraşıyor!12 Mart 2021 Cuma 11:42
  • ''Karantinaya 120 milyon TL harcadık''12 Mart 2021 Cuma 11:19
  • CTP Gençlik Örgütü Üç Şehirde Eş Zamanlı “Love Cyprus” Sloganıyla Eylem Düzenledi12 Mart 2021 Cuma 11:16
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor!12 Mart 2021 Cuma 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti