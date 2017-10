Bazı taksiciler eylem sırasında basına darp girişiminde bulundu

Basın Sen Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Öğüç, yazılı açıklamasında, geçtiğimiz gün Birleşik Taksiciler Birliği’nin eyleminde basın mensuplarının tehdit edildiğini ve basın mensuplarına darp girişiminde bulunulduğunu belirtti.

Öğüç, Birliğin yaptığı araştırmada eylemcilerin;gazetecileri önce Lefkoşa-Girne anayolunda gerçekleştirdikleri kazada, ardından Başbakanlık önünde ve son olarak da Ercan Havalimanı’nda sözlü taciz ve darp etmeye çalıştığını tespit ettiklerini belirtti.

Yaptıkları araştırmada bazı bulgulara ulaştıklarını belirterek bunları paylaşan Öğüç, “Her türlü hak arayışını yakından takip etmeye çalışan basın emekçilerinin darp edilmeye çalışılması kabul edilemezdir. Hak arayışınıza saygı duyuyor, sorununuzun kamuoyunda daha rahat anlaşılabilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ancak bir konuyla ilgili hak ararken bir başka kişinin hakkının gasp edilmesini insan haklarına, dahası halkın haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbe olarak nitelemekteyiz” dedi.

Polisin eylem sırasındaki tavrını da eleştiren Öğüç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hakkınızı basın emekçisini darp etmeden arayın!

Zor koşullarda görev yapmaya çalışan basın mensuplarına gerçekleştirilen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Birleşik Taksiciler Birliği’nin geçtiğimiz gün ülkenin birçok noktasında düzenlediği eylemlerde, basın mensuplarının sistematik olarak tehdit edilip, darp girişiminde bulunulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Konuyla ilgili yaptığımız araştırmada, eylemcilerin üyemiz de olan bazı basın emekçilerini önce Lefkoşa-Girne anayolunda gerçekleştirdikleri kazada, ardından Başbakanlık önünde ve son olarak Ercan Havalimanı’nda sözlü taciz ve darp etmeye çalıştığını tespit etmiş bulunmaktayız.

Yapılan araştırmada şu bulgulara ulaşmış durumdayız.

Lefkoşa Girne anayolunda meydana gelen kaza sonrası, konuyu takip eden basın emekçilerine, kazaya karışan bazı şoförler tepki göstererek, tehdit savurmuş ve küfretmiştir. Başbakanlık önünde devam eden eylemde, benzer kişiler tehdit ve sözlü sataşmada bulunmuştur. Son olarak Ercan Havalimanı yolunda devam eden eylemde ise, eylemcilerden bir tanesi bir basın mensubunu önce tehdit ederek, yumruk sallamış ve darp etmeye teşebbüs etmiştir. Şans eseri eylemcinin salladığı yumruk basın mensubu meslektaşımıza isabet etmemiştir.

Her türlü hak arayışını yakından takip etmeye çalışan basın emekçilerinin darp edilmeye çalışılması kabul edilemezdir. Hak arayışınıza saygı duyuyor, sorununuzun kamuoyunda daha rahat anlaşılabilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ancak bir konuyla ilgili hak ararken bir başka kişinin hakkının gasp edilmesini insan haklarına, dahası halkın haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbe olarak nitelemekteyiz.

Olayların yaşandığı sırada polis ekiplerinin eylemcileri durdurmak yerine basın mensuplarına “siz karışmayın, eylemciler şu an gergin” ifadelerini kullanması ise polis ekiplerinin zafiyetini gözler önüne sermiştir. Güvenliğimizi sağlamakla mükellef polis ekiplerinin gözü önünde yaşanan bir olayda, olaya müdahale etmek yerine basın emekçisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışması önemli bir hatadır ve bu hata tekrarlanmamalıdır.

Saygılarımızla

Basın-Sen Yönetim Kurulu (a)

Çağdaş ÖĞÜÇ

Örgütlenme Sekreteri