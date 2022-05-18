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Bazı tütün ürünlerinde 2 TL’lik zam geldi

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Bazı tütün ürünlerinde 2 TL’lik zamma gidildi.
Bazı tütün ürünlerinde 2 TL’lik zam geldi

Bazı sigara markaları zamlandı.

Ses Kıbrıs’ın haberine göre tüm Malboro ve Parliament Muratti, Heets ve fitt’in sigara paketine 2 TL zam geldi.

Bu zammın ardından Malboro ve Parliament grubunun fiyatı 28 Türk Lirasına yükseldi.

Kaynak: Ses Kıbrıs

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