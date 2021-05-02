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Bazı ülkelerden Türkiye'ye uçakla gelecek yolculardan 15 Mayıs'tan itibaren PCR testi istenmeyecek

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Bazı ülkelerden Türkiye'ye uçakla gelecek yolculardan 15 Mayıs'tan itibaren PCR testi istenmeyecek
Bazı ülkelerden Türkiye'ye uçakla gelecek yolculardan 15 Mayıs'tan itibaren PCR testi istenmeyecek

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testinin 15 Mayıs'tan itibaren Birleşik Krallık, Çin, İsrail, Japonya, Ukrayna, Güney Kore ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculardan talep edilmeyeceğini duyurdu.

THY'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurallar kapsamında, Türkiye'ye gerçekleştirilecek seyahatler için bazı kuralların uygulandığı belirtildi.

Bu kurallarından birinin de PCR testi zorunluluğu olduğu belirtilen açıklamada, "30 Aralık 2020 itibariyle, Türkiye'ye gelen 6 yaş ve üzeri yolcuların (denizci, transit yolcu hariç) planlanan kalkış saatinden önceki 72 saat içerisinde numune vererek alacakları negatif PCR test (nükleik asit testi olmalıdır) belgelerini uçuştan önce ibraz etmeleri gerekmektedir. 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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