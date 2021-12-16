Bazı ürünlerde KDV %5'ten 0'a indirildi!

"Kredilerin Yapılandırılmasına Ilişkin Yasa Gücünde Kararname" ile ilgili Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz bazı ürünlerde KDV’nin %5’ten sıfıra indiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bugünden itibaren katkılı katkısız un ve nişasta, katı veya sığı yağ, sirke, limon suyu, nar ekşisi, bisküvi ve gofretlerde KDV oranı yüzde 5’ten sıfıra indiğini ifade etti.