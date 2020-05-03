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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bazı yasaklar kalkıyor

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Kovid-19 salgınına karşı Mart ayı ortasında alınan önlemlerin bir kısmı sona eriyor. Yarından itibaren bazı iş yerleri açılacak. Kısmi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasağı kalkacak.
Bazı yasaklar kalkıyor

Geceleri 21.00-06.00 saatleri arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise, 15 Mayıs'a kadar sürecek. Bu arada, maske takma zorunluluğu devam edecek.

Bakanlar Kurulu’nun 29 Nisan’da aldığı kararlar çerçevesinde, yarından itibaren açılacak iş kolları ve iş yerlerindeki faaliyetler, belirli şartlarla sürdürülecek.

Haftanın 6 günü kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı olmayacak, ancak 10 Mayıs Pazar gününden itibaren her pazar, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günleri uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağı çerçevesinde sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek.

Süpermarketler 15 Mayıs'a kadar akşam saat 20.00'de kapatılacak. Eczaneler ve bankalar yarından itibaren normal çalışma saatlerine dönecek.

Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Sinema, tiyatro, toplu olarak yapılan etkinlikler, düğünler, spor müsabakaları 15 Mayıs'a kadar yasak olacak.

KKTC'ye karar deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşlarının ve vatandaş olmasalar da eş ve çocuklarının girebilmesine ilişkin karar, 15 Mayıs'a kadar geçerli.

Toplu ibadetler, Ramazan nedeniyle toplu iftar, sahur, teravih gibi etkinliklerdeki yasak da sürecek.

15 MAYIS'A KADAR KAPALI KALACAK İŞ YERLERİ

Bakanlar Kurulu kararıyla yarından itibaren açılmayacak ve 15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerleri şöyle:

"Restoranlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, casino, bet ofisleri, diğer tüm eğlence yerleri,  spor salonları, fitness merkezleri, toplu ulaşım, düğün salonları, dans okulları, masaj salonları,  pazar yerleri (belediyelerinkiler dahil), kuaförler, berberler, güzellik salonları, tiyatrolar, sinemalar, kahvehaneler, lokaller, spor kulüpleri,  çocuk parkları,  piknik alanları."

Polis, sağlık, güvenlik, Sivil Savunma, Sivil Havacılık, Maliye, İtfaiye, Çalışma ve Ulaştırma bakanlıklarında bugünkü durum devam edecek ancak 15 Mayıs'a kadar rotasyon temelinde gerekli görülecek görevlerin yerine getirilmesi için kamu görevlileri amirlerince göreve çağrılabilecek.

Yani 15 Mayıs'a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek ama rotasyon düzeninde bakanlıkların gerekli göreceği dairelerde ihtiyaç temelinde hizmetler verilecek. Bu süreçte risk grubundakiler için görevlerin evden yerine getirilmesi gibi gerekli esneklik gösterilecek.

Toplu verilen kamu hizmetlerinde imkan varsa randevu sistemine göre çalışma yapılacak. Bina içinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanacak, hijyen, mesafe, maske kuralları gözetilecek. Bunların uygulanmasından bakanlıklar sorumlu olacak ve Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine uyulacak.

İŞ YERLERİ HAZIRLANIYOR

Yasak kapsamında olamayan ve yarından itibaren açılıp hizmet vermeye başlayacak başta mağaza ve dükkanlar olmak üzere tüm iş yerleri, belirli kurallara uymak zorunda olacak.

Bu çerçevede, iş yerleri, gerekli hijyen ve mesafe kullarına hazırlanıyor. Özellikle dükkan ve mağazalarda, dün ve bugün,  temizlik ve düzenlemeler yapılmakta olduğu gözlemlendi.

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