Bazı yerlerde sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Akşam saatlerinde ise hava normal seyrine dönerek parçalı, az bulutlu olacak.
Hava sıcaklıkları kıyı şeridinde 1 16 derece, iç kesimlerde ise 16-17 derece dolaylarında olacak.
Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
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