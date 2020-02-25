  • BIST 114.036
  • Altın 326,931
  • Dolar 6,1503
  • Euro 6,6643
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Bazı yerlerde sağanak yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Bazı yerlerde sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Akşam saatlerinde ise hava normal seyrine dönerek parçalı, az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları kıyı şeridinde 1 16 derece, iç kesimlerde ise 16-17 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağanak yağmur bekleniyor19 Şubat 2020 Çarşamba 17:04
  • Yağışlı hava geliyor18 Şubat 2020 Salı 10:12
  • Yağmur yeniden geliyor17 Şubat 2020 Pazartesi 16:18
  • Hava nasıl olacak?15 Şubat 2020 Cumartesi 11:03
  • Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı08 Şubat 2020 Cumartesi 10:06
  • Meteoroloji Dairesi’nden şiddetli rüzgar uyarısı07 Şubat 2020 Cuma 17:53
  • Hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor06 Şubat 2020 Perşembe 08:55
  • Meteoroloji’den ‘Fırtına’ uyarısı05 Şubat 2020 Çarşamba 09:36
  • Meteroloji Dairesi uyardı! 74 Km sürat ile...04 Şubat 2020 Salı 15:47
  • Meteoroloji Dairesi, kuvetli rüzgar uyarısı yaptı01 Şubat 2020 Cumartesi 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti