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BBC Kraliyet ailesine savaş açtı… ‘Tek taraflı ve yanlı belgesel’ ortalığı karıştırdı

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Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşseler de, Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet ailesinin başını ağrıtmaya devam ediyor.
BBC Kraliyet ailesine savaş açtı… ‘Tek taraflı ve yanlı belgesel’ ortalığı karıştırdı

Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşseler de, Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet ailesinin başını ağrıtmaya devam ediyor. Kraliyet ailesi, bu kez BBC’nin yayınladığı bir belgesel nedeniyle diken üstünde. The Princes and The Press (Prensler ve Basın) adlı iki parçadan oluşan belgeselin ilk bölümü yayınlandı.

Belgeselde Finding Freedom kitabının yazarı Omid Scobie’nin, Harry ve Meghan hakkındaki olumsuz haberleri diğer Kraliyet üyelerinin yaydığı iddiası, Markle’ın avukatı Jenny Afia’nın çalışanlara yönelik zorbalık yapıldığını reddetmesi ve özel bir dedektifin Prens Harry’nin 2004’teki kız arkadaşı Chelsy Davy’i hedef aldığı için özür dilemesi gibi detaylar yer aldı.

‘DİĞER TARAFIN DA GÖRÜŞÜ OLMALI’

Bölümün yayınlanmasının ardından belgeselin tek taraflı bir tutumu yansıtması eleştiri konusu oldu. Prens Harry ve Meghan Markle desteklenirken, William ve Charles karşıtı bir yayın yapıldığı belirtildi.

Prens Harry’nin biyografisini de yazan Angela Levin, “Belgeselin sonunda Meghan’ın avukatı onun zorbalık yapmadığını ve çalışılması mükemmel biri olduğunu söylüyor. Bu çok yanlı bir tutum. Eğer bir avukata olayların bir tarafını anlattırıyorsanız, diğer tarafın da görüşlerini almalısınız. Ancak bunu yapmamışlar” ifadelerini kullandı.

‘ABARTILMIŞ VE TEMELSİZ İDDİALAR’

Belgeselin ardından Kraliçe Elizabeth, Prens William ve Prens Charles ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Özgür, sorumlu ve açık bir basın, sağlıklı bir demokrasi için hayati önem taşıyor. Ancak çoğunlukla abartılmış ve temelsiz iddiaların isimsiz kaynaklara dayandırılarak gerçekmiş gibi sunulması herkes için hayal kırıklığı yaratıyor” denildi.

NOEL PROGRAMI ITV’YE GEÇTİ

Öte yandan belgesel, Kraliyet ailesinin BBC ile yapacağı projeleri tehlikeye attı. Bununla ilgili ilk somut adım, Prens William ve Kate Middleton’ın Noel programı için atıldı. Noel bağış kampanyasını sunacak olan William ve Kate’in programı canlı olarak BBC tarafından yayınlanacaktı. Büyük tepki çeken belgeselin ardından yayının BBC yerine ITV’de yapılmasına karar verildi.

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