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BBC: Pandora Belgeleri, Türkiye'de iktidar yanlısı ve ana akım medyada görmezden gelindi

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Pandora Belgeleri'nde dünya liderleri, siyasetçiler ve milyarderlerin gizli servetleri açığa çıktı
BBC: Pandora Belgeleri, Türkiye'de iktidar yanlısı ve ana akım medyada görmezden gelindi

BBC, Türkiye'de iktidar yanlısı ve ana akım medyanın; dünya liderleri, siyasetçiler ve milyarderlerin gizli servetleri ve anlaşmalarını ortaya çıkaran Pandora Belgeleri'ni "görmezden geldiğini" belirtti. 

BBC'de yer alan haberde, Anadolu Ajansı'nın bu sabah Pandora Belgeleri haberlerini aktarmadığı, çok sayıda ana akım haber kanalının da görmezden geldiği belirtildi.

Haber, şöyle devam etti: "Gazete Duvar ve T24 gibi bağımsız haber siteleri sızan belgelerde 220 Türk ismin de yer aldığını aktardı"

Pandora Belgeleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yapan Rönesans Holding’in kamu projelerinden kârının bir bölümünü Britanya Virjin Adaları'na aktardığını göstermişti. 

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) paylaştığı ve 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını hiç olmadığı kadar açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Deutsche Welle Türkçe, The Washington Post, Süddeutsche Zeitung, BBC, Istories, El Pais, Le Monde ve The Guardian'ın da aralarında olduğu 150 medya ortağı yaklaşık iki yıl boyunca kimliği bilinmeyen birisi tarafından sızdırılan 2,94 terabayt boyutundaki verileri inceledi. 

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