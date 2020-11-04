BBC Reality Check: Hayır, Trump henüz kazanmadı

ABD Başkanı Trump, seçim sonuçlarında belirleyici ve dengeleri değiştirebilecek olan bazı eyaletlerde oy sayımı devam ederken ABD seçimlerini kazandığını duyurdu.

Beyaz Saray’dan yaptığı konuşmada “Bu seçimi kazanmaya hazırlanıyoruz. Açıkçası, bu seçimi biz kazandık” dedi.

Mücadelenin başa baş gittiği eyaletler arasında Georgia, Wisconsin, Pennsylvania ve Michigan da var. Buralarda henüz sonuçlar açıklanmadı. Özellikle Demokrat adayların favori gösterildiği şehir merkezlerinde büyük oranda oyların sayımı devam ediyor.

En çekişmeli eyaletlerden biri Pennsylvania. Eyalette katılım yüksekti. Çoğunu da posta yoluyla oy kullananlar oluşturuyor. Oy sayımının günler sürmesi bekleniyor.

Trump, “En önemlisi de Pennsylvania’yı oyların büyük kısmını alarak kazanıyoruz. Başkanınızı sevdikleri anlaşılan Pennsylvania’nın bölgelerinde iyi kazanımlar elde ediyoruz” dedi.

Oyların %74’ü sayıldı. Mevcut durumda, Trump’ın oy oranı %55..7, Joe Biden’ın oy oranı %43.

En büyük eyalet olan Philadelphia oyların yalnızca %48’inin sayıldığını duyurdu, eğilim Joe Biden’dan yana.

Sonuçların bıçak sırtında olduğu Michigan ve Wisconsin’de de benzer durum yaşanıyor. Trump, “Michigan’da kazandık. Oyların %65’inin sayılmasıyla Wisconsin’i de kazanıyoruz” dedi.

Michigan’ın en büyük şehri Detroit’te de oyların büyük bir kısmı hala sayılmadı. Wisconsin’in Demokrat eğilimli şehri Milwaukee’de de oyların yarısından azının sayıldığı bildirildi.

Güney eyaleti Georgia da kritik önemdeki eyaletlerden. Trump, “Georgia’da da kazandığımız açık” dedi ama her ne kadar oyların %90’ından fazlası sayılmış olsa da dengeler hala değişebilir. Eyaletin en büyük şehri Atlanta’da henüz oyların tamamı sayılmadı.