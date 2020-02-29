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BBC'de yer alan iddia: İran'da 34 değil 210 kişi koronavirüsten öldü!

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BBC'de yer alan iddia: İran'da 34 değil 210 kişi koronavirüsten öldü!
BBC'de yer alan iddia: İran'da 34 değil 210 kişi koronavirüsten öldü!

Ülkenin sağlık sistemindeki kaynaklar BBC Farsça'ya verdiği demeçte, yeni koronavirüs nedeniyle İran'da en az 210 kişi öldüğünü belirtti.

Ölümlerin çoğu başkent Tahran'dan ve Covid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Kum kentinden olduğu bildirildi.

Rakam, İran Sağlık Bakanlığı tarafından Cuma günü erken saatte verilen 34 resmi rakamından  altı kat fazla.

Salgın hakkında şeffaf olduğu konusunda ısrar eden İranlı yetkililer BBC raporunu reddetti.

Bir parlemento üyesi Kum için yetkilileri rakamları örtbas etmekle suçlamasından sonra geldi

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