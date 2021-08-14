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BBC'den, Moskova muhabirinin vizesini yenilemeyen Rusya'ya kınama: 'Medya özgürlüğüne saldırı'

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Rusya, BBC'nin Moskova muhabiri Sarah Rainsford'ın vizesini yenilememe kararı aldı. BBC, bu kararı kınadı ve "medya özgürlüğüne doğrudan saldırı" olarak niteledi.
BBC'den, Moskova muhabirinin vizesini yenilemeyen Rusya'ya kınama: 'Medya özgürlüğüne saldırı'

Rusya, BBC'nin Moskova muhabiri Sarah Rainsford'ın vizesini yenilememe kararı aldı. BBC, bu kararı kınadı ve "medya özgürlüğüne doğrudan saldırı" olarak niteledi.

İngiltere'deki kamu yayıncısı BBC, Rus yetkililerden Rainsford'ın "ihraç edilmesi" kararını gözden geçirmesini istedi.

Rus devlet medyası, Rainsford'ın vizesi bu ay sonunda bittiğinde ülkeden ayrılması gerekeceğini belirtti.

Konuyla ilgili haberde, İngiltere'nin Rus gazetecilere vize vermeyi reddetmesine misilleme olarak bu kararın alındığı ifade edildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Telegram hesabından paylaştığı mesajda, Rus hükümetinin bu konuda defalarca uyarıda bulunduğunu söyledi.

BBC Genel Direktörü Tim Davie yazılı bir açıklama yaparak, Sarah Rainsford'ın Rusya'dan "ihracı medya özgürlüğüne doğrudan saldırıdır ve bunu koşulsuz kınıyoruz" dedi.

Davie, "Rus yetkililerden kararı gözden geçirmelerini istiyoruz. Bu esnada bölgedeki gelişmelere bağımsız ve tarafsız bir şekilde yer vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise bu gelişmeyi "Rus yetkililerin bir başka gayrı meşru adımı" olarak niteledi.

Rainsford daha önce de BBC'nin Havana, İstanbul ve Madrid muhabiri olarak görev yapmıştı.

İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkiler gergin bir dönemden geçiyor ve Rusya on yıldan sonra ilk kez bir İngiliz gazeteciyi ülkeden ihraç ediyor.

Haziran ayında Karadeniz'de Kırım yakınlarından geçmekte olan bir İngiliz savaş gemisi Rus jetleri ile sahil koruma tarafından takibe alınmıştı.

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