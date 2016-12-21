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BBC'den suikast öncesi, suikast haberi!

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BBC'den suikast öncesi, suikast haberi!
İngiltere merkezli medya devi BBC, Rus Büyüklçi Karlov'un ölümüyle sonuçlanan suikasttan tam 5 gün önce, "Rusya’nın Türkiye’deki suikastları" konulu bir haber yaptı.

BBC, 14 Aralık tarihinde ilginç bir yayın hazırladı. Yayının tarihinden tam 5 gün sonra ise Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, bir sergide konuşma yaptığı sırada basının gözleri önünde vurularak öldürüldü.

Haberde, "Rusya'nın Türkiye'de işlediği suikastlar" detaylı bir şekilde anlatıldı. Türkiye'de suikast sonucu öldürülen Ruslan Israpilov, Abdulvahid Edelgiriyev, Berg-Haj Musayev, Rustam Altemirov ve Zaurbek Amriyev gibi isimler ön plana çıkartıldı.

BBC, "Peki, Türkiye'de daha fazla cinayet işlemek Rusya'yı daha güvenli hale getirir mi? Suriye'deki çatışmalardan geri dönen Çeçenler bunun tam tersi olacağını, savaşı Rusya'ya götürmek için bilendiklerini söylüyorlar" yorumunu yaptı.

Haberde ayrıca, Ruslar'ın Türkiye'de birçok cinayet işlediği ama Türkiye'nin bir şey yapmadığı ima edildi.

Karlov Türkiye'de öldürülen ilk büyükelçi olarak tarihe geçti. Aynı saatlerde Moskova'da da benzer bir durum yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 56 yaşındaki Petr Polshikov, evinde ölü bulundu. Latin Amerika ülkelerinde görev yapan ve 'efsane' olarak adlandırılan Polshikov'un banyo lavabosunun altında iki adet boş mermi kovanının bulunduğu aktarıldı.

İşte BBC’nin o haberi:

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