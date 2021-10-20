BBC’ye ayrımcılık suçlaması

İngiliz medya kuruluşu BBC, kurum içindeki ‘ayrımcılık’ ile ilgili ciddi tartışmaların hedefinde. İşe alım sürecinde siyahi bir adayın önünün kesildiği iddiası İngiliz medyasının gündemine bomba gibi düştü.

İngiliz medya kuruluşu BBC, kurum içindeki ‘ayrımcılık’ ile ilgili ciddi tartışmaların hedefinde. İşe alım sürecinde siyahi bir adayın önünün kesildiği iddiası İngiliz medyasının gündemine bomba gibi düştü.

Tartışmalarda adı geçen isim Marcus Ryder, İngiltere’nin en etkili siyahi figürlerinden biri. Radio 1 ve Asian Network’te üst düzey yönetici olması beklenen 50 yaşındaki Ryder’ın, BBC Genel Müdürü Tim Davie tarafından veto yediği öne sürüldü.

Kurum içindeki ayrımcılığın bununla da kalmadığı, eşit ücret ve kariyer basamaklarını tırmanma anlamında da adaletsizlikler yaşandığı iddia edildi.

GÖRÜŞME TEKLİFİNDE BULUNDU



BBC söz konusu iddiaları reddederken, Genel Müdür Tim Davie’nin, Ryder’la görüşmek üzere davette bulunduğu belirtildi.

Ryder daha önce Black Lives Matter protestoları döneminde BBC’nin çalışanlarının eylemlere katılmasını yasaklamasını da eleştirmişti.