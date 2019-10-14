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BBP Genel Başkanı Destici'den Akıncı'ya hadsiz sözler: Hain ve kahpe sözlerin sahibi, sözde cumhurbaşkanı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "acilen azledilmesi gerektiğini" söyledi.
BBP Genel Başkanı Destici'den Akıncı'ya hadsiz sözler: Hain ve kahpe sözlerin sahibi, sözde cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın BSuriyenin kuzeyine gerçeklerştirilen h arekatla ilgili sözlerine tepki gösteren BBP Genel Başkanı Destici, “Hain ve kahpe sözlerin sahibi KKTC'nin sözde cumhurbaşkanının artık ne Türkiye, ne Türk milleti ne de Kıbrıs Türk halkı nezdinde bir itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır. Bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir” dedi.

Türkiye’nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekata ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Akıncı, “1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” ifadesini kullanmıştı. Akıncı'ya, başta hükümet kanadından olmak üzere Türkiye'den siyasetçiler sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Akıncı'nın paylaşımı için "Tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır" iddiasında bulundu.

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