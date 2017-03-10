BBP'nin baba ocağından Destici'ye tepki: Genel başkanı kaybettik, hükümsüzdür!

Kimin 'koşgan at'a dönüştüğünü de zaman içerisinde göreceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında, Genel Başkan Mustafa Destici'nin "Referandumda 'evet' oyu vereceğiz" açıklamasına tepki gösterildi. İl başkanlığından yapılan açıklamada "BBP Genel Başkanı Destici'yi kaybettik. Hükümsüzdür" dendi.

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas, partinin en güçlü olduğu il olarak biliniyor.

BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:

"BBP Genel Başkanı Destici'yi kaybettik. Hükümsüzdür. Bu anayasa referandumunda da hareket olarak bir parti kararı alınmadı. Zaten bir 'Hareket' değilmişiz, şimdi de değiliz. Hareket tanımını hakkedecek her şey, içinde usül-metodoloji bilgisi içerir. Bu 'usül-metodoloji bilgisi' yoksa 'bu hareket' de yok. Bu karar, 'Kurullarımızdan çıkacak karara göre açıklanacak' demelerine rağmen 'kurullarımızdan çıkan karara göre' açıklanmadı. Bu 'kurulların kararını' Divan üyeleri tarafından yapılan bolca baskılı MKYK Kararına dönüştürüp işin içinden çıkıldı. Ne olup, ne bittiği ise Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarımızda mevcut.Bu kararı da 3-5 kişi ile alacaksanız bizlere niye dekor yaptınız, konuyu zaten akıbeti önceden belli olan 'biz' istişâremizi yapmadık mı? Sayın Muhatabınız, BBP’lilere yönelik 'Parti açıklamasında evet, sandıkta hayır' beyânlı komik tavrınızı yemeyecek, ilk fırsatta kaldığı yerden devam edecektir. Sizlere artık bundan fazlasını yapsa da, bu saatten sonra dibine kadar haklıdır. 'Genel Başkanımın yanındayım, partimin arkasındayım, şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır' klasik açıklamalarını yapan dostlarımıza 'Zaman kazanmalıyız, ayakta kalmalıyız, bir ve beraber (!) olmalıyız' çarpık açıklaması sonuç itibarı ile kısmen doğru çıkabilir. Ama ilk anda anlaşıldığı şekli ile değil. Kimin ayakta kaldığını, kimin gerçekleşen İlâhi Hikmetlerle işinin gücünün rast gittiğini, Kimin 'Koşgan At' a dönüştüğünü de zaman içerisinde göreceğiz"Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifine "Evet" deme kararı aldığını açıklamıştı. "Partimiz hükümet sistemi değişikliğinin dışında kalmama kararı almıştır" diyen Destici, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin "Evet" kararı vermelerinde etkili olduğunu söylemişti.