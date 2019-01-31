BDDK Başkanı: 3500 TL üstü cep telefonlarında 12 taksit imkanı Nisan sonuna kadar sürecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, alım bedeli 3 bin 500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu cihazlarında sunulan 12 taksit imkanının Nisan ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, alım bedeli 3 bin 500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu cihazlarında sunulan 12 taksit imkanının Nisan ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

AA’ya açıklama yapan Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı 31 Ocak'ta bitecekti. Bu taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek" dedi.