BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK, sosyal medyada döviz kurlarındaki hareketlilik konusundaki paylaşımları dolayısıyla 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Listede gazeteci ve ekonomistlerin yanı sıra iki eski Merkez Bankası başkanı bulunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aralarında DW Türkçe Muhabiri Alican Uludağ, gazeteciler Erk Acerer, Emin Çapa, Mustafa Sönmez, ekonomistler Selçuk Geçer, Güldem Atabay ve Merkez Bankası eski başkanları Durmuş Yılmaz ile Rüştü Saraçoğlu'nun da bulunduğu toplam 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kişiler hakkında "sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla" suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek bu kişilere ait Twitter hesaplarının listesi yayımlandı.

Sönmez: Suç duyurusunda bulunacağım

Bugün öğle saatlerinde BDDK'nın kurlardaki hareketliliği sosyal medya hesaplarında değerlendiren beş ekonomist hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklanmıştı. Ancak kurumun akşam saatlerinde paylaştığı liste ile bu sayının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Mustafa Sönmez Twitter hesabınan yaptığı paylaşımla BDDK'ya tepki göstererek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Gazeteci Emin Çapa ise Halk TV'de yaptığı açıklamada kendilerine gözdağı verilmek ve susturulmak istendiğini belirterek "Beni bir kenara bırakın Durmuş Yılmaz gibi Merkez Bankası'nda yöneticilik yapmış olan bir insan itibarsızlaştırılıyor. Öyle yağma yok. Ben kendi adıma şunu söylemek isterim halkıma karşı vicdanen rahat olmak ve ekonomi habercisi olarak görevimi yapmaya devam ediyorum" dedi. Çapa son paylaşımında suçlananlardan ikisinin eski merkez bankası başkanı olduğuna işaret etti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, Twitter hesabından "BDDK hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. BDDK önce 20 Aralık'ta yüklü miktarda kim alım, kim satım yaptı onu araştırsın" ifadelerini paylaştı.

Selçuk Geçer de Medyascope'a yaptığı açıklamada "Dikkate bile almıyorum. Ben ömür boyunca hapis yatmaya razıyım. O geceyle ilgili bütün olayları araştırsınlar. Kim, nasıl manipüle etmiş? Konuyla ilgili BDDK'dan araştırma bekliyoruz" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen hafta sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimler gözlendiğini belirterek, bunları yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.