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BDDK'dan kredilerde kripto para uyarısı

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"Krediler ile edinilen kaynakların, kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için hassasiyet gösterilmesi gerekiyor"
BDDK'dan kredilerde kripto para uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara gönderdiği yazıda krediler ile edinilen kaynakların, kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için bankalarca azami hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

 

BDDK'dan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne kredilerde kripto para uyarısı gitti.

Kripto varlık işlemleri hassasiyeti vurgulandı

Bloomberg HT'nin haberine göre ilgili yazıda BDDK bireysel ve tüzel tüm kredi müşterilerine kullandırılacak kredili mevduat hesabı dahil tüm krediler bakımından, edinilen kaynakların kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için bankalarca azami hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtildi. BDDK daha önce kredi müşterilerinin cari ya da yakın dönemli ihtiyaçları haricinde kredi kullanımı için de uyarılarda bulunmuştu.

 

Daha önce gelen yazıda döviz ve altın işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi vb. finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar nezdindeki vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması, makul seviyelerin üzerinde nakit çekimi talebi, somut ve desteğin amacına uygun makul bir gerekçe olmaksızın başka bir bankaya ve aracı kuruma veya geçerli belgeler üzerinden tespit edilmiş ve mevzuata uygun ithalatların ödemesi haricinde yurt dışına transfer yapılması gibi kalemlerde hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtilmişti.

 

Son gelen yazıyla krediler kapsamında hassasiyet gösterilmesi gereken işlemlere kripto varlık işlemleri de eklenmiş oldu.

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