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BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı bugün yapılıyor

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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı yapılıyor…
BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı bugün yapılıyor

İki oturum halinde yapılacak sınavın birinci oturumu 08.30-10.15, ikinci oturumu ise 10.45-12.00 saatleri arasında olacak.

 

Öğrenciler; sınav sonuçlarına göre tercih ettikleri okul ve programlara yerleşme hakkı elde etmiş olacak.

 

753 öğrencinin başvuru yaptığı sınav neticesinde 20 Temmuz Fen Lisesi Fen programına 120, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin Anadolu Lisesi programına 144 ve IGCSE programına da 30 olmak üzere toplam 294 öğrenci 2021-2022  öğretim yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne kayıt hakkı elde etmiş olacak…

 

Sınava girerken öğrencilerin kendilerine başvuru sırasında verilen “Sınav Giriş Belgesi” ni yanlarında bulundurmaları ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararı doğrultusunda semptom göserenlerin maske takması öneriliyor.

 

Sınav sonuçları toplu olarak Bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanacak ve basın yoluyla da duyurulacak….

 

Sınav sonucuna itiraz başvuruları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak Bakanlığa yapılabilecek.

 

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