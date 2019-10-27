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Bebeğin cinsiyeti kız diye sekiz aylık hamileyken dövdü; bebek öldü

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Bebeğin cinsiyeti kız diye sekiz aylık hamileyken dövdü; bebek öldü
Bebeğin cinsiyeti kız diye sekiz aylık hamileyken dövdü; bebek öldü

Antalya’da yaşayan Gonca Sadıklı (32), imam nikahı kıyıp birlikte yaşadığı İbrahim E.’nin (46), hamile kalınca bebeğin cinsiyeti kız olduğu için kendisine aylarca şiddet uyguladığını hamileliğin sekizinci ayında bebeğin karnında öldüğünü söyledi.

2014’te tanıştığı, birliktelikleri süresince erkek çocuk doğurmasını isteyen İbrahim E.’nin kendisini öldürmesinden korktuğunu söyleyen Sadıklı, “Erkek çocuk istiyordu. Kız çocuğuna hamile olduğumu öğrenince şiddet başladı” dedi.

Beş yıldızlı bir otelde çalışan Sadıklı, hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra ilişkilerinin düzeleceği umuduyla İbrahim E. ile bir süre yaşadığını ancak geçen yıl ayrılmaya karar verdiğini anlattı.

Sadıklı, dört kez uzaklaştırma kararı aldırdığı İbrahim E.’nin uzaklaştırma süresinin bittiği ocak ayında kendisinden para istediğini ve ölümle tehdit ettiğini belirterek, “Korkudan annem kardeşimin düğün hazırlıkları için çektiği banka kredisi olan 20 bin lirayı verdi” dedi.

Para istenince hastanelik etti

Eylül ayında evini silahla basan, kendisini sürekli rahatsız eden İbrahim E.’yle 6 Ekim’de buluşup parayı isteyen Sadıklı şunları söyledi: “Verdiğim parayı alma ümidiyle yanına gittim. Yemek yedikten sonra araçta beni yumruklamaya başladı. Üç gün, bir arkadaşına ait evde her türlü işkenceyi yaptı. Öleceğimden korktuğu için beni bir arkadaşı aracılığıyla hastaneye gönderdi.”

Beyin kanaması geçirdiğini, başına 28 dikiş atıldığını ve 24 Ekim’de taburcu olduğunu anlatan Sadıklı şöyle devam etti: “Beni öldürmesinden korkuyorum. Bu kadar uzaklaştırma kararına rağmen, ceza almadığı için her seferinde daha da hırçınlaşıyor. Biz kadınları koruyacak bir mekanizma yok mu? Şiddet sonucu öldürülen kadınların arasına girmem mi bekleniyor? Benim sonum da Emine Bulut gibi mi olsun?” 

Başına aldığı darbeler ve ameliyat nedeniyle polise sağlıklı ifade veremediğini anlatan Sadıklı, “Bundan dolayı İbrahim E. hakkında henüz açılan bir dava yok. Ancak polis inceleme başlattı, ben de şikayetçi oldum. Umarım tutuklanır, çünkü canıma kast etti” dedi.

Sadıklı, İbrahim E.’nin eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle dört yıl hapis yattığını ve denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye olduğunun da altını çizdi.

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