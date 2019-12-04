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Bebeğini 2 bin dolara sattı

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Bebeğini 2 bin dolara sattı
Bebeğini 2 bin dolara sattı

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan Maria Domingo-Perez, bebeğini 2 bin dolara (11 bin 500 lira) sattı. Bebeği satın alan çift ve Domingo-Perez polis tarafından yakalandı.

Polis, Bowling Green kentindeki bir ilkokulun bahçesinde cinsiyeti ve yaşı açıklanmayan bebeğin bir çifte satıldığını haber aldıklarını açıkladı.

Açıklamaya göre Domingo-Perez’den bebeği ‘satın alan’ Jose Manuel Pascual ve Catarina Jose Felipe , polis tarafından yakalandı ve suçlarını itiraf etti. İkili tutuklandı.

İkilinin adını verdiği Domingo-Perez de gözaltına alındı. Domingo-Perez, poliste ifadesi alınırken önce suçunu inkar etti ancak sonra bebeği sattığını itiraf etti.

Domingo-Perez’in de tutuklanacağı belirtilirken ‘satılan’ bebek ve kadının diğer dört çocuğu devlet koruması altına alındı.

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