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Bebeğini gece kulübüne götürmüştü: Bebeğinin ölümünde kasıtlı ihmal olarak suçlanıyor

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Galler’de, 4 aylık bebeğini gece kulübüne götüren; sarhoş halde bebeğinin üzerinde uyuyakalan ve bebeğin ölümünde kasıtlı ihmal ile suçlanan anneye 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Bebeğini gece kulübüne götürmüştü: Bebeğinin ölümünde kasıtlı ihmal olarak suçlanıyor

Olay, Galler’in New Quay sahil kasabasında 31 Mart 2017’de meydana geldi. Marina Tilby (26) kız kardeşleri ve 4 aylık bebeği ile gece kulübünde sarhoş olduktan sonra evinin yatak odasında bebeğinin üzerinde uyuya kaldı.

BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden kız kardeşlerden birinin, yatak odasına girerek Tilby’nin altında kalan 4 aylık bebeği kurtardığı; ancak bebeğin ağzından kan geldiğini fark etmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi. Bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANNE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Swansea Crown Mahkemesi’ne çıkarılan ve suçlu olduğunu itiraf eden Tilby’nin avukatı Dyfed Thomas’ın, “Çok sarhoştu. Çocuğunu kaybetmenin kederi içini dolduracak” dediği belirtilirken; çocuğun babasıyla da görüşmeyen Tilby’nin yaşanan olay sebebiyle ‘açıkça acı çektiği’ belirtildi.

Bunun üzerine Hâkim Paul Thomas’ın, “Kesinlikle kasıtlı bir ihmal söz konusu. 4 aylık bebeğin güvenliği annenin görevi ve sorumluluğudur. Anne ise bunu tamamen göz ardı etmiştir. O gece çok içtin ve o kadar sarhoştun ki bebeğinin üzerinde uyudun. Bebeğinin ağzından kan geldiğini dahi fark etmedin” dediği belirtildi.

İHMALKÂR ANNEYE HAPİS CEZASI

İngiliz basını, Marina Tilby’nin çıkarıldığı mahkemede, bebeğini ihmal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. (DHA)

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