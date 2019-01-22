Bebeğinin ölümüne neden olan anne, kendini 'hayvanseverim' diye savundu

Sanık, “Hayvansever bir insanım. Kedilerime gayet iyi bakıyorum. Hamile olduğumu anlamadım. Bu nedenle doktora gitmedim” diyerek kendini savundu.

Kadıköy'de yaşayan 28 yaşındaki F.D. isimli kadın iddiaya göre, evlilik dışı ilişkisinden hamile kaldı. Genç kadın çevresindekilerden hamile olduğunu gizledi. Karnının büyümesini ‘kilo aldım' diyerek açıklayan kadın, ‘hamile misin' sorularına da ‘kist ameliyatı olduğum için çocuk sahibi olamıyorum' dedi. Israrla hastaneye gitmeyen F.D.'yi, halsiz düşmesi üzerine komşusu hastaneye götürdü. Yapılan muayene sonucunda çocuk doğurduğu tespit edildi ancak kadın bu durumu yine kabul etmedi. Gerçek ise komşusunun evine gitmesiyle ortaya çıktı. Kadın evde temizlik yaptığı sırada temizlik kovası içinde havluya sarılı bebek cesedi buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında alınan rapora göre, ceset çürüdüğü için değerlendirme yapılamadığından bebeğin kesin ölüm sebebi tespit edilemedi.

GÜNLERCE ÖLEN BEBEĞİYLE BİRLİKTE YAŞAMIŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından F.D. hakkında 'yeni doğmuş bebeğini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, bebeğin canlı doğduğu ancak kadının doğurduğu bebeğe ilgi göstermeyerek, 5-6 gün yatak odasında bekleterek ölmesine ve çürümesine neden olduğu, sonra da su dolu kovaya koyarak üstünü havluyla kapattığı anlatıldı. İfadesinde hamile olmadığını ve olayı hatırlamadığını söyleyen F.D., çıkarıldığı mahkemece 11 Ekim 2018 tarihinde tutuklandı.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık F.D. cezaevinden getirilirken avukatı da salonda hazır bulundu.

‘HAMİLE OLDUĞUMU ANLAMADIM’

Duruşmada savunma yapan sanık, kapı komşusu olan L.D.'yi 5 yıldır tanıdığını söyleyerek, "Bel ağrılarım artınca komşumun kapısını çaldım, o da ‘bekle geliyorum' dedi, evime geldi. Kanamam birden bire başlayınca ‘Sen doğum yapıyorsun. Sakin ol, ben senin yanındayım, hiç kimseye ihtiyacımız yok' dedi. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. O ana kadar hamile olduğumu anlamadım, hastanede ameliyattan çıkınca kendime geldim. Çocuğun da ne olduğunu bilmiyorum. Bilincim yerinde olmadığı için, evime tek giren kişi L.D. olduğu için onun bunu yapmış olabileceğini düşünüyorum. Herhangi bir suça karışmadım" Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

‘YATAK ODAMA GİRME, KİMSEYİ DE SOKMA' DEDİ’

Sanığın komşusu ise duruşmada tanık olarak dinlendi. L.D. beyanında, olay gününe kadar her gün doktora götürmek istediğini ancak sanığın kabul etmediğini söyleyerek, "Zayıf olduğu için göbeği çok büyümedi. Bazen aramızda şakalaşıyorduk, ‘seninki kaç aylık' diye. Ciddi olarak kendisine ‘hamile misin' diye sormadım. O dönem içinde çok kötüleşmeye başladı. Sanki vücudunda hiç kan yokmuş gibiydi. Kendisini sonunda hastaneye gitmeye ikna ettim. İlk muayenesini yapan doktor sanığa, ‘düşük mü yaptın, doğum mu?' yaptın diye sordu. Sanık da, ‘Hayır öyle bir şey olmadı' dedi. Sanığı kadın doğum bölümüne çıkardılar. Sedyeyle ameliyata götürürken bana döndü, "Kedilerime iyi bak, yatak odama girme, kimseyi de sokma" dedi ve ameliyata girdi" şeklinde konuştu.

Kedilere mama vermek için sanığın evine gittiğini söyleyen komşusu, "Eve girdiğimde her yer kirliydi, uzun süredir kedilerle ilgilenilmemiş gibiydi, temizledim. Evde ciddi bir koku vardı. Yatak odasının camını açmak için odaya girdim. Gardırobun önünde örtüyle kapatılmış kova gördüm, içinde ıslak bir havlu vardı. Havluyu tutarak suyunu süzmeye başladım, elime sert bir şey geldi. Havluyu ucundan tutup havaya doğru kaldırdığımda bebeğin belinden yukarısını gördüm. Önce oyuncak sandım. Bebeğin boyundan yukarısı mosmordu. Bıraktım, eve gittim, elim ayağım titredi. Karakolu arayıp durumu haber verdim" dedi.

'EVDE 4 TANE KEDİM VAR. KEDİLERİME GAYET İYİ BAKIYORUM'

Bunun üzerine söz alarak cani bir insan olmadığını söyleyen sanık F.D., "Ben yıllarca hayvan hakları savunuculuğu yaptım. Hayvansever bir insanım. Evde 4 tane kedim var. Kedilerime gayet iyi bakıyorum. Hamile olduğumu anlamadım. Bu nedenle doktora gitmedim" dedi.

‘CEZA EHLİYETİ TESPİT EDİLECEK’

Mahkeme ara kararında, sanığın Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevk edilerek gözlem altına alınmasına ve işlediği suç nedeniyle ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor düzenlenmesine karar verdi.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtilen sanığın tıbbi evraklarının istenmesine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.