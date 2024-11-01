Bebek Arabasıyla Karşıya Geçen Yayaya Alkollü Sürücü Çarptı

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptığı bildirildi.

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptığı bildirildi. Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, olay 31 Ekim 2024 tarihinde saat 12.00 civarında, Girne Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza, 54 yaşındaki Kemal Özipek’in yönetimindeki SA 056 plakalı aracın, 58 miligram alkollü içki tesiri altında güney yönünde seyir halindeyken Müftü Ziyai Sokak kavşağına geldiği sırada yaşandı. Özipek, dikkatsizliği sonucu, o esnada bebek arabasında iki çocukla birlikte yolu geçmekte olan yaya Gönül Kılınç’a (57) çarptı.

Çarpma sonucu yaralanan Kılınç, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayenede, sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi konulan Kılınç’ın ortopedi servisinde gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Kazayla ilgili olarak araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.