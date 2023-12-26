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Bebek: Belediyenin borcunu neredeyse sıfırladık

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Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek, bir yıllık görev süresinin dolmasının ardından düzenlediği toplantıda, "Belediyenin borcunu neredeyse sıfırladık" dedi.
Bebek: Belediyenin borcunu neredeyse sıfırladık

Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek bir yıllık görev süresinin dolmasının ardından halka açık toplantı düzenleyerek, değerlendirmede bulundu.

Belediye Başkanı Bebek, kukla sulak alanı projesinin çok yakında tamamlanacağını dile getirerek, bu projenin yabani hayat açısından önemine vurgu yaptı.

Bölgenin kanayan yaralarının yol sorunu ve kırsal kesim arsaları olduğunu dile getiren Bebek, Güvercinlik ve Çayönü kırsal kesim arsalarının hazır olduğunu vurguladı.

Çayönü-Güvercinlik yolunun da çok kötü durumda olduğunu ve bu konuyla ilgili yetkililerle sürekli iletişim içinde olduğunu dile getiren Bebek, itilaflı olan Pile Yiğitler (Arçoz) yol yapım çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Pile-Yiğitler yol yapımının son 550 metresi kaldığını vurgulayan Bebek, kalan yolun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile müzakere içinde tamamlanacağını söyledi.

Bebek, tüm okullara gerekli altyapı çalışmalarının da yapıldığını ifade etti.

Beyarmudu Belediyesi’nin mali yapısı hakkında bilgi veren Bebek, “Belediyenin borcunu neredeyse sıfırladık” ifadelerini kullandı.

“İş yaparsam tekrar bana oy verin” şeklinde konuşan Bebek, belediye kaynaklarının büyük titizlikle kullanıldığının da altını çizdi. 

Kaynak: BRT

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