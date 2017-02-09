Bebek öldü, doktor tutuklandı, doktorlar ayağa kalktı

Tunus'ta hastalarının ölümünden sorumlu tutulan iki doktorun gözaltına alınması meslektaşları tarafından protesto edildi.

Tunus Tabipler Sendikasının organize ettiği gösteriye beyaz önlükleriyle katılan doktorlar ve tıp öğrencileri, "Doktoru hor gören ilacına sabretsin", "Doktorların şeytanlaştırılmasına hayır", "Doktorları serbest bırak" yazılı pankartlar taşıdı.

Sendika Genel Sekreteri Habibe Mezuni, doktorların bu tür davalarla karşılaşmasını önleyecek mesleki sorumluluk kanunu tasarısının hazır olduğunu ancak sağlık bakanının tasarıyı meclise iletmediğini savundu. Mezuni, söz konusu kanunun en kısa sürede çıkarılmasını istedi.

ÖLÜMDEN SORUMLU GÖRÜLEN DOKTOR HALA TUTUKLU

Tunus'ta geçen hafta Susa ve Kabis kentlerindeki hastanelerde biri bebek iki hastanın ölümünde sorumluluğu olduğu öne sürülen doktorlar gözaltına alınmıştı. Doktorlardan biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğeri hala tutuklu bulunuyor.

Sağlık Bakanı Semire Meri, Susa'daki bebek ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada doktorun sorumlu olmadığını ve ölümün tıbbi bir hatadan kaynaklanmadığını ifade etmişti.