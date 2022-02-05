Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Giderilir?

Bir bebeğin hayatının ilk haftalarında annelerinin en yaygın endişeleri arasında, gaz sancıları vardır. Kuşkusuz, anne sütü bebekler için en iyi ve yeri doldurulamaz gıda olmaya devam etmektedir. Sıvı altın olarak tanımlanan anne sütü, yağların, proteinlerin kalori değeri gibi gerekli tüm besin maddelerini içerir ve bebeği çeşitli hastalıklardan korumak için gerekli bağışıklığı sağlar.

Bununla birlikte, birçok anne, anne sütünün zayıf olup olmadığı konusunda bir ikilem içindedir ve bu formda bebeğin çok miktarda sancıları veya krampları vardır. Durum böyle olmasa bile sütün yetersiz olduğunu düşünürler, hatta bazen oldukça aceleci adımlar atarlar ve ne yazık ki bebeği bu nedenlerden dolayı hazır mama ile beslemek durumunda kalırlar.

Birçok anne, yediklerinin bebeklerinin gazına nasıl katkıda bulunduğundan endişe duyuyor. Emziren bir annenin yediği bazı yiyeceklerin bebeklerinde bağırsak sorunlarına neden olduğunu kanıtlayan sınırlı bilimsel araştırma vardır.

Bazı bebekler annelerinin yedikleri özel gıdalara tepki gösterebilir, ancak bu emziren bir annenin kesinlikle kaçınması gereken belirli bir yiyecek listesi olduğu anlamına gelmez. İnek sütü proteini içeren tüm gıdalar, emzirilen bebeklerde şişkinliğe neden olur. Bazı bebekler annenin yediklerinden süte geçici tolerans gösterebilirken, çoğu çocuk yaşamın ilk yılından sonra inek sütü proteinini tolere etmeye başlayacaktır. Çocuğunuzun süt proteine karşı gerçek bir alerjisi varsa, kuru (tahriş olmuş) cilt, kızarıklık, karın ağrısı, kalıcı gaz gibi belirtiler fark edebilirsiniz.

Bebeğinize bir süt proteini alerjisi teşhisi konursa ve emzirme sürecindeyse, anneye bir diyetisyen tarafından emzirme sırasında sınırlı bir diyet izlemesi önerilir.

Gaza neden olabilecek gıdaların listesi neredeyse sınırsızdır ve anneler, emzirme sürecinde çok sınırlı bir diyete sahip olan bu gıdalardan kaçınmaya çalışır. Bebeklerini emziren anneler, sütün çok soğuk olması, uygun olmayan formül, çok fazla ılık süt vb.

Bebeğinizin gazını neyin yükselttiğini tam olarak belirlemenin bir yolu, bir eliminasyon diyeti kullanmaktır. İnek sütü ve baharatlı yiyecekler de dahil olmak üzere emzirme sırasında gaza neden olan popüler yiyecekleri ortadan kaldırarak başlayabilirsiniz. Bebekte gaz problemi azalıyor gibi görünüyorsa, diyetinizde onunla uyum sağlamış olabilir.

Hiçbir şekilde emzirme döneminde iyi beslenmenin önemini göz ardı etmemelisiniz, doktorunuz aksini söylemedikçe, her gün 500'den fazla kalori almanız ve bol miktarda su içmeniz gerekecektir.

GAZ OLUŞUMUNU ÖNLEYEN YÖNTEMLER

- Bebeğinizi çok hızlı beslememeye çalışın.

- Aldığınız yiyeceklerden hangisinin iyi tolere edildiğini veya bebeklerde gaz oluşumunun neden kaynaklandığını öğrenmeye çalışın ve her bebeğin bir şekilde benzersiz olduğunu unutmayın.

- Emzirme sırasında kaçınılması gereken yiyeceklerin bir listesi yoktur. Bu nedenle, belirli bir yiyeceği yedikten sonra bebeğinizde gözle görülür bir reaksiyon olmadıkça, annenin yiyeceklerden kaçınmak için hiçbir neden yoktur.

- Bebek masajını (özellikle karın bölgesinde) ve ayak masajını deneyin.